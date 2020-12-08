Kaymakam Soley'den uygulanan karantinanın kaldırılmasına sert tepki - Son Dakika

Kaymakam Soley'den uygulanan karantinanın kaldırılmasına sert tepki

08.12.2020 11:42
Kaymakam Soley'den uygulanan karantinanın kaldırılmasına sert tepki, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Yukarı Görle ve Ataköy Mahallelerine 15 gündür uygulanan karantina kaldırıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Yukarı Görle ve Ataköy Mahallelerine 15 gündür uygulanan karantina kaldırıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve İlçe Salgın Yönetim Kurulu tarafından alınan karara Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley tepki göstererek, "Meydana gelebilecek bulaş, vaka ve ölümler nedeniyle vicdanım rahat" dedi.

Karacasu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve İlçe Salgın Yönetimi Kurulları Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'in çağrısı üzerine toplandı. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Ataköy ve Yukarı Görle Mahallelerindeki karantinanın sonlandırılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Alınan kararın ardından Kaymakam Ahmet Soley tepki gösterdi. Ataköy Mahallesi'nde iyileşenlere rağmen her gün ortaya çıkan yeni vakalar sonucunda vaka ve temaslı sayısının artma eğiliminde olduğunu kaydeden Soley, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve İlçe Salgın Yönetim Kurulu'nun bu konudaki kararlarına saygılıyım. Salgının bundan sonraki seyrinde Ataköy Mahallesi'nde meydana gelecek vaka ve ölümlerle, Ataköylü bir vatandaşın ilçe merkezi ve çevre mahallelerde oluşturacağı bulaştan vicdanen rahat olduğumu da belirtmek isterim" dedi.

"İlçede bugüne kadar 346 vaka ortaya çıkarken, 9 kişi hayatını kaybetti"

Mart ayı başlarından beri pandemi süreci içinde zor günler geçirildiğini hatırlatan Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "Bu süreçte tüm çabam da devletimin benden beklentisi olan salgın yönetim sürecini en iyi şekilde yönetip, bu zor günleri en az zararla mümkün olduğunca çabuk atlatıp salgının etkilerini ilçemizde en düşük seviyede tutabilmektir. Bunun için aldığımız bazı kararlar, bazı uygulamalarımızın belki gereksiz belki de abartılı olduğunu düşünüldü. Ancak; kanımca bugüne kadarki tüm karar ve uygulamalarımız yerinde, zamanında alınmış kararlar ve uygulamalardı. Bu nedenle de salgının başından Kurban Bayramı'na kadar olan süreci ilçemizde herhangi bir vaka yaşamadan geçirebildik. Kurban Bayramı sonrasında Ataeymir Mahallemizde ilk vakayı yaşamamızın ardından, salgının da ülke genelinde yeniden pik yapması ile vakalar birbirinin ardı sıra geldi. Bugüne kadar 346 vaka, 9 ölüm yaşadık. 182 vakamız da uygulanan tedaviye cevap verip iyileşti. An itibari ile ilçemizde aktif vaka sayısı 150 olup, en yoğun yaşandığı ilçe merkezinde kontrol altına alınıp iyileşen hasta sayısı artarken, aktif vaka, temaslı ve izole altına alınan kişi sayısı azalma eğilimine girip salgın ilçe merkezinde kontrol altına alınmaya başlamıştır" diye konuştu.

"Ataköy Mahallesi'nde vaka sayısı artmaya devam ediyor"

Kaymakam Soley, salgının Geyre, Ataeymir, Karabağlar, Yenice ve Esençay Mahallelerinde ciddiyetini koruduğunu, Yukarı Görle Mahallesi'nde ise uygulanan karantina sonrasında kontrol altına alındığını ancak 15 gündür karantina uygulanan diğer bir mahalle Ataköy Mahallesi'nde ise iyileşenlere rağmen her gün ortaya çıkan yeni vakalar sonucunda vaka ve temaslı sayısı artma eğiliminde olduğunu ifade ederek, "Bu mahalle, ilçemizde salgının en şiddetli yaşandığı mahalle konumundadır. Test yapılıp, virüs taşıyıp taşımadığı anlaşılıncaya kadar da mahallede kimin vaka, kimin temaslı, kimin olası vaka olduğu, kimin temaslarıyla tehlike oluşturacağı bilinmemektedir. Bu nedenle Ataköy Mahallemizdeki karantinanın kalkmasıyla mevcut bilinmeye olası vaka ve temaslıların, ilçe merkezindeki ve çevre mahallelerdeki temaslarıyla virüs, yeni yeni kontrol altına almaya başladığımız bu mahallelerde de yeniden hızla yayılmaya başlayıp, artık kontrol altına alınması daha da zor bir durum haline gelebilecektir" ifadelerini kullandı.

"Vicdanen rahatım"

Ataköy Mahallesi'ndeki vaka sayıları nedeniyle karantinanın kaldırılmasını doğru bulmadığını ve meydana gelebilecek her türlü olumsuz duruma karşı vicdanının rahat olduğunu belirten Soley şöyle konuştu; "Kanımca Ataköy Mahallemizde karantinanın kaldırılması için henüz erken olup, karantinanın günlük vaka ve temaslı sayılarında azalma meydana gelip, salgın yayılma grafiği plato çizmeye başladığında kaldırılması kararı daha doğru olacakken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve İlçe Salgın Yönetim Kurulu, mahallede yaşayanların yakınmaları ve karantinanın oluşturduğu ekonomik sıkıntılar ve işsizliği göz önüne alıp, bu mahalledeki karantinayı 7 Aralık tarihi itibarı ile kaldırmıştır. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve İlçe Salgın Yönetim Kurulu'nun bu konudaki kararlarına saygılıyım. Salgının bundan sonraki seyrinde Ataköy Mahallesi'nde meydana gelebilecek vaka ve ölümlerle, Ataköylü bir vatandaşın ilçe merkezi ve çevre mahallelerde yaracağı buladan vicdanen rahat olduğumu belirtmek isterim." - AYDIN

Kaymakam Soley'den uygulanan karantinanın kaldırılmasına sert tepki
Kaymakam Soley'den uygulanan karantinanın kaldırılmasına sert tepki
Kaymakam Soley'den uygulanan karantinanın kaldırılmasına sert tepki
Kaymakam Soley'den uygulanan karantinanın kaldırılmasına sert tepki
Kaymakam Soley'den uygulanan karantinanın kaldırılmasına sert tepki
Kaymakam Soley'den uygulanan karantinanın kaldırılmasına sert tepki

Karacasu, Ataköy, Aydın, Soley, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Soley'den uygulanan karantinanın kaldırılmasına sert tepki - Son Dakika


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