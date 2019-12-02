Son Dakika Haberleri: Kaymakam Soley'in '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı
Son Dakika Güncel Kaymakam Soley'in '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı - Son Dakika

Kaymakam Soley'in '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı

6 saat önce

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Soley'in '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı, System.String[]

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Kaymakam Soley mesajında şu ifadelere yer verdi;


"Birleşmiş Milletlerin 1992 yılında almış olduğu bir kararla tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek için belirlenmiş olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlanacak veya bayram yapılacak bir gün değil, engellilerimizin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlarının gündeme getirildiği ve bunların çözümü için yapılabileceklerin ele alınması gereken önemli bir gündür. Bunun da günün birinde engelli olma olasılığına karşı değil de bireysel farklılıklar dikkate alınarak toplumda yaşayan her bir bireyin yaşamın her alanına eşit ve özgür bir şekilde erişimini sağlamak bakış acısıyla yapılması gerekir. Engellilik yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konudur ve engelliliği sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul etmek ve her fırsatta onları kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermek gerekir.


Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutlu bakan bireyler olarak toplumsal sorumluluk almalarına öncülük etmek, toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygularımızı da güçlendirecek önemli bir insanlık görevidir.


Engelli vatandaşlarımızın; toplumsal hayatta etkin bir birey olarak yer alabilmesi, eğitimden sanata ve spora kadar her türlü sosyal faaliyetlerden aktif olarak faydalanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılıp, hızla hayata geçirilen yeni düzenlemelerle engelli vatandaşlarımız her geçen gün hayatın her alanında kendilerine düne göre çok daha fazla yer bulma olanağına kavuşmuşlardır.


Engelli olmalarına rağmen yaşam mücadelesi veren ve yaşamlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik sosyal hayatın içinde olan engelli kardeşlerimizin önlerindeki engelleri kaldırma çabaları bizler için bir övünç ve güç kaynağıdır ve onların spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına, her


alanda önemli başarılara imza atan bu azim, özgüven ve mücadeleleri her türlü övgüyü hak etmektedir.


Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler gününün Engelli Kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını ve tüm engelli vatandaşlarımız ve ailelerine sağlıklı mutlu ve huzurlu bir hayat ve 3 Aralık Dünya Engelliler günü kendi yapabileceklerimizin ve gücümüzün farkında olduğumuz bir geleceğe umutla bakabildiğimiz bir gün olmasını diliyorum." - AYDIN

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Soley, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:39 Kaynak: İHA
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