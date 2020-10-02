Kaymakam Soley, işletmeleri denetledi - Son Dakika

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam Ahmet Soley başkanlığında gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde toplam 131 işyeri denetlendi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Karacasu genelinde korona virüs denetimleri sıkı bir şekilde devam ederken denetimlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda işyerleri ve vatandaşlar uyarıldı. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley başkanlığında gerçekleştirilen denetimlerde 17 berber ve kuaför, 37 market, 33 kahvehane, 19 lokanta ve kafe gibi yeme içme yeri, 2 internet kafe ve oyun salonu, 1 ticari taksi durağı, 4 ticari taksi, 8 şehiriçi toplu ulaşım aracı, 1 pansiyon ve 9 çay bahçesi olmak üzere toplam 131 işyeri, işletme ve tesiste denetim gerçekleştirildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley; "Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirler ve uygulanan tüm kurallar, sağlık için, hepimiz için" dedi. - AYDIN