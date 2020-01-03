Kaymakam Soley ve Başkan İnal'dan miniklere anlamlı hediye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Soley ve Başkan İnal'dan miniklere anlamlı hediye - Son Dakika

Kaymakam Soley ve Başkan İnal'dan miniklere anlamlı hediye

6 saat önce

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Zeki İnal, Atatürk İlkokulu öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak için kitap hediye etti.

Kaymakam Soley ve Başkan İnal'dan miniklere anlamlı hediye, System.String[]

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Zeki İnal, Atatürk İlkokulu öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak için kitap hediye etti.


Karacasu Belediyesi tarafından temin edilen boyama ve hikaye kitapları Atatürk İlkokulu öğrencilerine dağıtıldı. Anaokulu ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere kitapları Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Zeki İnal birlikte dağıttı. Eğitime olan desteklerinin süreceğini kaydeden Belediye Başkanı Zeki İnal, "Karacasu'da okuyan bir nesil oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle de böyle bir projeyi hayata geçirdik. Ağaç yaşken eğilir sözünden yola çıkarak çocuklarımıza küçük yaştan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.


Hediye kitapların tüm ilçe genelindeki anaokul ve ilkokul öğrencilerine dağıtılacağını kaydeden İnal, "Tüm ilçemizdeki anaokul ve ilkokul düzeyindeki öğrencilerimize hediye kitaplarımız belediye personelimiz tarafından dağıtılıyor. İlçemizin ismini her alanda duyurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.


Hediye kitap dağıtımında İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, Okul Müdürü Özkan Topan ve okul öğretmenleri ile birlikte sınıfları gezen Kaymakam Soley ve Başkan İnal, bol bol kitap okumaları konusunda çocuklara tavsiyelerde bulundu. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:19 Kaynak: İHA
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