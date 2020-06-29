Kaymakam Solmaz çiftçiyle tırpan tutup orak salladı - Son Dakika

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, Hilal beldesinde çiftçilerle bir araya gelerek tırpan tutup orak salladı.

Kaymakam Solmaz, beraberinde Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan ile birlikte Hilal beldesinde çiftçilerle bir arala geldi. Burada çiftçilerle birlikte orak tutup tırpan sallayan Kaymakam Solmaz, daha sonra çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Yaz dönemi ile birlikte çiftçilerin artık hasada başladığını aktaran Kaymakam Solmaz, "Bugün çiftçilerimizin yanında bulunmak istedik. Hem yonca hem arpa hasadını yapan çiftçilerimizle birlikte orak tuttuk, tırpan salladık. Onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık. Son dönemlerde ilçede tarım ve hayvancılık noktasında büyük atılımlar var. Biz kaymakamlık olarak her zaman çiftçilerimizin yanında olduk. Pandemi sürecinde üretime odaklanarak ekonomik anlamda sürecin olumsuz etkilerini azaltmaya gayret ediyoruz" dedi.

Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ise hasadı yerinde görmek istediklerini söyledi. İnan, "Her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız ve kendilerine destek vereceğiz" diye konuştu.

Çiftçi Hasan Kara da "Yıllardan olaylar nedeni ile istediğimiz düzeyde çiftçilik ile uğraşamıyorduk. Huzur ortamının sağlanmasıyla ekimlere başladık. Kaymakamımız Ahmet Solmaz ile Tarım ve Orman İlçe Müdürümüz Murat İnan bizleri ziyaret etti. Destekleri ve ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK