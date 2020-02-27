Kaymakam Solmaz'dan Mehmetçik onuruna yemek - Son Dakika

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevlerini sürdüren Mehmetçik onuruna yemek verdi.



Uludere Öğretmenevinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Yılmaz ve askerler katıldı. Burada konuşan Kaymakam Solmaz, Mehmetçikle beraber olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. İlçedeki ortamın kalıcı olması için çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Kaymakam Solmaz, "Bizim en önemli önceliğimiz olan kamu düzeninin tesis edilmesi, barış ve huzur ortamının sabit kılınması adına, bizlerin sahadaki, eli, kolu, gözü, ayağı kısacası her şeyi sizlersiniz, burada her birimiz farklı görevlerde vatani görevlerimizi icra ediyoruz. Yaptığımız görevleri layıkıyla yapıp vatanımıza ve tüm milletimize borcumuzu ödüyoruz. Askeri, polisi, korucusu hep birlikte bir aileyiz. Sizler ülkemizin dört bir yanından geldiniz memleket hasretini bu şekilde bir araya gelerek gidermeye çalışacağız. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederim. Rabbim birliğimizi korusun ve devletimize milletimize zeval vermesin" dedi. - ŞIRNAK