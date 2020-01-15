Kaymakam Solmaz'dan öğrencilere doğum günü sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Solmaz'dan öğrencilere doğum günü sürprizi - Son Dakika

Kaymakam Solmaz'dan öğrencilere doğum günü sürprizi

6 saat önce

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet solmaz, Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen toplu doğum günü etkinliğine katıldı.

Kaymakam Solmaz'dan öğrencilere doğum günü sürprizi, System.String[]

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet solmaz, Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen toplu doğum günü etkinliğine katıldı.


Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat inan katıldı. Etkinlikte doğum günü olan öğrencilere yönelik toplu kutlama gerçekleştirildi. Öğrencilerin doğum günü kesilen pastalarla kutlandı. Kaymakam Solmaz ve beraberindekiler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.


Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ŞIRNAK

Fatih Sultan Mehmet, Şırnak, Solmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doktor, burnunu kıran saldırganın eşine doğum yaptırdı
Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi!

Son Dakika Haberleri
23:02 Muğla marmaris'te seyir tepesindeki cinayete 1 tutuklama - Son Dakika
23:02 ABD Dışişleri Bakanlığı: "Mısır yönetimine, gözaltındaki (AA çalışanı) gazetecileri serbest bırakma... - Son Dakika
23:00 BTK, Wikipedia'yı erişime açtı - Son Dakika
23:00 Muğla aslı baş davasında sanıklara beraat - Son Dakika
23:00 Muğla'daki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika
22:08 Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 23:06:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Solmaz'dan öğrencilere doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]