Kaymakam Sözer'e sportif lisans - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Sözer'e sportif lisans - Son Dakika

Kaymakam Sözer'e sportif lisans

6 saat önce

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 4 spor branşında lisanslandırıldı.

Kaymakam Sözer'e sportif lisans, System.String[]

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 4 spor branşında lisanslandırıldı.


Kaymakam Fatih Oktay Sözer'i makamında ziyaret eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ekrem Uğurlu, yüzme, kayak, dağcılık ve geleneksel okçuluk branşlarındaki lisanslarını takdim etti. Müdür Uğurlu, ilçedeki spor faaliyetlerini her daim destekleyerek yanlarında olan, sporu seven ve fırsat buldukça da spor yapan Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'e spora gösterdiği ilgiden ve destekten ötürü teşekkür etti. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:34 Kaynak: İHA
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