Kaymakam Sözer Muhtarlarla Buluştu

Bursa'nın Mudanya Kaymakamlığı, muhtarlar ve daire amirleriyle genişletilmiş koordinasyon toplantısı yaptı.

Bursa'nın Mudanya Kaymakamlığı, muhtarlar ve daire amirleriyle genişletilmiş koordinasyon toplantısı yaptı.



Toplantıya muhtarlar, Bursagaz yetkilileri ve Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri iştirak etti. Kaymakam Faik Oktay Sözer'in başkanlık ettiği toplantıda, kırsal mahallerde inşaat atıkları ve moloz dökülmesi konusu ele alındı. Sözer, bu durumlarda döküm yapan araçların resimleri çekilip plakası alındıktan sonra gerek emniyet, gerekse jandarmaya haber verilmesi durumunda derhal müdahale edileceğini söyledi.



Muhtarlar mahallelerinde görülen eksiklikleri dile getirerek, sorumlu daire amirlerince neler yapılacağı konusunda bilgilendirildi. Bursagaz yetkilileri, 2018-2021 ve 2035 yatırım planlarından söz ederek, Mudanya'nın Kumyaka ve Tirilye başta olmak üzere kırsal kesimdeki mahallelerin yatırım planlarında oluğunu kaydetti. Yetkililer, bu mahallelere doğalgaz ulaştırmanın zorluklarından bahsederek, gerekli çalışmaları başlattıklarını, önlerindeki engelleri aştıkları takdirde yatırım tarihleri içerisinde bu mahalleleri doğalgaza kavuşturmayı hedeflediklerini söylediler. - BURSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada

Düğünde Damadın Boynuna Takılan 10 Metrelik Para Zincirini 12 Kişi Taşıyabildi

Oyuncu Erkan Can, Ağabeyi Ömer Can'ı Son Yolculuğuna Uğurladı

Terminale Otobüsle Gönderilen Koliden El Bombası Çıktı