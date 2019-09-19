Son Dakika Haberleri: Kaymakam Şükrü Yıldırım vatandaşları dinledi
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Kaymakam Şükrü Yıldırım vatandaşları dinledi

2 saat önce

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Şükrü Yıldırım vatandaşları dinledi, System.String[]

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Halk Günü'nde vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Yıldırım, ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Vatandaşın sorun ve isteklerinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Yıldırım, "Her ayın üçüncü çarşamba günü 'Halk Günü' programı ile vatandaşlarımızla bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinliyoruz. Bu istek ve sorunlarla ilgili kurum müdürlerimiz notlar alıyor ve yapılabilecek çalışmalar üzerinde istişarede bulunuyoruz. Bundan sonra gerçekleştireceğimiz her toplantıda da bir önceki toplantıda alınan taleplerle ilgili bilgilendirmede bulunacağız. Vatandaşlarımızın istek ve sorunları bizim için büyük önem taşıyor ve her talep üzerinde büyük hassasiyetle duruyoruz." dedi.

Toplantıya, kamu kurum müdürlerinin yanı sıra muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.

Şükrü Yıldırım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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