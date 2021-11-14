Kaymakam Sungur, Sivas Kangal Dernekleri Federasyonu'nun toplantısına katıldı - Son Dakika

Kaymakam Sungur, Sivas Kangal Dernekleri Federasyonu'nun toplantısına katıldı

Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Sivas Kangal Dernekleri Federasyonu'nca İstanbul'da düzenlenen istişare toplantısında ilçede yapılan çalışmaları anlattı.

Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Sivas Kangal Dernekleri Federasyonu'nca İstanbul'da düzenlenen istişare toplantısında ilçede yapılan çalışmaları anlattı. Kangal Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Yenikapı etkinlik alanında organize edilen Sivas Tanıtım Günleri için İstanbul'da bulunan Sungur, Sivas Kangal Dernekleri Federasyonu'nca düzenlenen istişare toplantısına da katıldı. Toplantıda ilçenin genel durumu, yatırımlar ve projeler hakkında bilgi veren Sungur, önümüzdeki dönemde kırsal alandaki altyapı çalışmalarına önem vereceklerini belirterek, kültürel projelere ilişkin çalışma yapılacağını da kaydetti.

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