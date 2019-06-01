Son Dakika Haberleri: Kaymakam sürücülere uyarılarda bulundu ve çocuklara kırmızı düdük dağıttı
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam sürücülere uyarılarda bulundu ve çocuklara kırmızı düdük dağıttı

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanırken, trafik denetimleri de sıklaştırıldı.

Kaymakam sürücülere uyarılarda bulundu ve çocuklara kırmızı düdük dağıttı, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanırken, trafik denetimleri de sıklaştırıldı. Çanakkale- İzmir Karayolunda yapılan denetime katılan Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, sürücülere uyarılarda bulunurken, bayramlarını kutladı ve çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

Çanakkale-İzmir Karayolunun ilçe girişinde durdurulan araçlarda denetim yapan trafik ekiplerine jandarma da destek oldu. Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ve Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Erol Büyüktopçu'nun da katıldığı denetimlerde onlarca sürücü uyarıldı. Denetime katılan Kaymakam Hüseyin Öner, sürücülere hayırlı yolculuklar dilerken, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Araçlardaki çocuklara sürücüler için karne dağıtan Kaymakam Öner, birerde kırmızı düdük hediye etti. Öner, çocuklardan hız sınırının aşılması. araçta sigara içilmesi ve telefonla konuşulması halinde düdüğü çalmalarını istedi. Yollarda bayram tatili yoğunluğunun yaşandığını anlatan Kaymakam Öner, " Yollarda bayram yoğunluğu başladı. Ekiplerimiz yollarda denetimlere başladı. Bizde bu denetimlere katıldık. Hem sürücülerin bayramlarını kutladık. Hem de hayırlı yolculuklar diledik. İçişleri Bakanlığımız bu yılı güvenli trafik yılı ilan etti. Denetimler sırasında çocuklarımıza kırmızı düdük hediye ettik. Farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek için böyle bir uygulama yaptık. Bütün sürücülerimize kazasız yolculuklar diliyoruz" dedi - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:41 Kaynak: İHA
Çanakkale, Hüseyin Öner, Burhaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı! İşte trafikteki son durum Şekercilerde bayram hareketliliği Erdoğan'ın imzasıyla Gelibolu Yarımadası "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 13:32:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam sürücülere uyarılarda bulundu ve çocuklara kırmızı düdük dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]