Son Dakika Haberleri: Kaymakam sürücülerle hem bayramlaştı hem de uyarılarda bulundu
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Kaymakam sürücülerle hem bayramlaştı hem de uyarılarda bulundu

13 dakika önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde jandarma ve polis trafik ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü yol denetimine Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu da katıldı.

Kaymakam sürücülerle hem bayramlaştı hem de uyarılarda bulundu, System.String[]
Sinop'un Türkeli ilçesinde jandarma ve polis trafik ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü yol denetimine Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu da katıldı.

Türkeli- Ayancık karayolu Güzelkent köyü mevkisinde jandarma ve polis trafik ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü yol denetimine katılan Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, yolcu ve sürücülerle bayramlaşarak bayramlarını kutladı.

Kaymakam Zadeleroğlu'nun denetimine, Türkeli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su ve Türkeli İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar da eşlik etti. Sürücülere, kazaların önüne geçmek için hız limitleri, trafikte hoşgörünün önemi ve trafik kuralları hatırlatıldı. Denetimde, araçlarda bulunan çocuklara sürücülerin kurallara uyup uymadıklarını denetlemek için karne dağıtıldı. Aynı zamanda kural ihlali yapıldığında çocukların çalması için kırmızı düdük dağıtıldı. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:43 Kaynak: İHA
Murat ZADELEROĞLU, Polis, Jandarma, Türkeli, Güncel
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