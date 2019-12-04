Kaymakam Taş askere gitti

Kaymakam Taş'ın üç hafta süreli olarak askerlik yapacağı bu süre zarfında Kargı Kaymakamlığı'na, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan 'ın vekalet edeceği öğrenildi. - ÇORUM

Kargı Kaymakamı Hasan Taş vatani görevini yerine getirmek üzere askere gitti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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