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Kaymakam Taş askere gitti

7 saat önce

Kargı Kaymakamı Hasan Taş vatani görevini yerine getirmek üzere askere gitti.

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Kargı Kaymakamı Hasan Taş vatani görevini yerine getirmek üzere askere gitti.


Kaymakam Taş'ın üç hafta süreli olarak askerlik yapacağı bu süre zarfında Kargı Kaymakamlığı'na, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan'ın vekalet edeceği öğrenildi. - ÇORUM

Hakan Alkan, Hasan Taş, Osmancık, Kargı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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