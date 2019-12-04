Kaymakam Taş askere gitti
7 saat önce
Kargı Kaymakamı Hasan Taş vatani görevini yerine getirmek üzere askere gitti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
Kargı Kaymakamı Hasan Taş vatani görevini yerine getirmek üzere askere gitti.
Kaymakam Taş'ın üç hafta süreli olarak askerlik yapacağı bu süre zarfında Kargı Kaymakamlığı'na, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan'ın vekalet edeceği öğrenildi. - ÇORUM
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