Kaymakam Taş trafik uygulamasına katıldı
22 dakika önce
Kargı Kaymakamı Hasan Taş, bayram yoğunluğu nedeniyle sıklaştırılan trafik uygulamasına katılarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Kargı Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:51 Kaynak: İHA
Kaymakamı Hasan Taş
, bayram yoğunluğu nedeniyle sıklaştırılan trafik uygulamasına katılarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Kaymakam Hasan Taş Kurban Bayramı
nedeniyle yoğunlaşan trafikte kazaları en aza indirmek için Jandarma
ve Emniyet trafik ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamalarına katılarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Kargı- Sinop
Karayolu ve Kargı ilçe merkezindeki uygulamalara katılan Kaymakam Hasan Taş'ın yanın da, Kargı İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Sedat Özmen
ve Kargı İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal
'da hazır bulundu.
Uygulamada durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Kargı Kaymakamı Hasan Taş vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak yolculuk boyunca emniyet kemerlerini çıkartmamalarını istedi. Emniyet ve Jandarma ekiplerinin 24 saat boyunca tarfik akışını düzenleyerek sürücüleri bilgilendirdiğini belirten Kaymakam Taş, herkesin gitmek istedikleri yere sağ sağlim kavuşmaları için trafik ekiplerinin adeta seferber olduklarını ancak bunu sürücülerin ve yolcuların da aynı hassasiyeti göstermeleri gerektiğini belirterek iyi bir bayram geçirmelerini diledi. - ÇORUM
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