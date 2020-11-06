Kaymakam Taşçı engelli ve yaşlıları yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Kaymakam Taşçı engelli ve yaşlıları yalnız bırakmıyor
06.11.2020 14:53
Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene ilçesinde ikamet eden engelliler ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinleyip, sorunlarını gidermek için çalışma yapıyor.
Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene ilçesinde ikamet eden engelliler ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinleyip, sorunlarını gidermek için çalışma yapıyor.
Devletin şefkat elini Ergene'deki yaşlılar ve engellilerin üzerinden bir an olsun eksik etmeyen Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, beraberinde Ergene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Ergene SYDV) Müdürü Naime Çeltikçi ile birlikte Esenler ve Vakıflar mahallelerinde ikamet eden hasta, yaşlı ve engelli aileleri evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde ev sakinleriyle sohbet eden Kaymakam Taşçı, sorunlarını ve taleplerini de dinledi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika Bayraktar TB2 SİHA milli kamera ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP'li Kılınç, partisinden istifa etti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti