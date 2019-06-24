Son Dakika Haberleri: Kaymakam Taşdan'dan terör gazisi Eldeniz'e ziyaret
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Kaymakam Taşdan'dan terör gazisi Eldeniz'e ziyaret

51 dakika önce

Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, nisan ayında Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınırında, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan ve 4 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan gazi Cemal Eldeniz'i ziyaret etti.

Kaymakam Taşdan'dan terör gazisi Eldeniz'e ziyaret, System.String[]
Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, nisan ayında Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınırında, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan ve 4 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan gazi Cemal Eldeniz'i ziyaret etti.

Kaymakam Taşdan, Tekmen Mahallesinde yaşayan terör gazisi Cemal Eldeniz'i ziyaret etti. Bir süre gazi Cemal Eldeniz ve babası Cafer Eldeniz ile sohbet eden Taşdan, her zaman gazilerin yanlarında olduklarını söyledi. Ülkenin birlik ve beraberliğine kast eden hain odakların amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklarını belirten Taşdan, "Bu toprakları geçmişten beri bizlere vatan yapan aziz şehitlerimize ve gazilerimize ne kadar dua etsek azdır. Onların canları pahasına, gayretleri üzerine bizler burada gönül huzuru ile sağlık sıhhatle yaşantımızı sürdürebiliyoruz. Bu sayede güven içerisinde yaşayabiliyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık sıhhat içerisinde bir yaşam sürmelerini dilerim" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren gazi Eldeniz de Taşdan'a teşekkür etti. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:40 Kaynak: İHA
Hakkari, Mersin, Güncel
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