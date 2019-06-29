Son Dakika Haberleri: Kaymakam Taşdan, kamu kurumlarını denetledi
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Taşdan, kamu kurumlarını denetledi

32 dakika önce

Mersin'in Bozyazı ilçe Kaymakamı Hayatı Taşdan, ilçede bulunan tüm kamu kurumlarını denetledi.

Kaymakam Taşdan, kamu kurumlarını denetledi, System.String[]
Mersin'in Bozyazı ilçe Kaymakamı Hayatı Taşdan, ilçede bulunan tüm kamu kurumlarını denetledi.

Kaymakam Taşdan, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Baturay ile birlikte dairelerdeki tüm birimleri dolaşarak, incelemelerde bulundu. Denetimler esnasında kamu hizmetlerinin sunumu, tespit edilen eksiklikleri, tenkit ve tavsiyeyi gerektiren hususları, tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda yerinde tespitler yapan Taşdan, kurum amirleri ile istişarelerde bulundu. Vatandaşa daha iyi bir hizmet verilmesi için eksikliklerin giderilmesi talimatı veren Taşdan, personele başarılı çalışmalar diledi.

Denetimler sırasında dairelerde işlem yaptıran vatandaşlarla da sohbet ederek, onların sorunlarını dinleyen Taşdan,"Amacımız kamu kurumlarında vatandaşa daha iyi hizmet verilmesi. Bürokratik odaklı iş anlayışından ziyade vatandaşa hizmet odaklı görev anlayışına sahip hizmet verilmesini sağlamak" dedi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:55 Kaynak: İHA
hayatı taşdan, bozyazı, mersin, kamu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2,5 oldu CHP'li Adıgüzel: VIP krizi İmamoğlu'nun oylarını yüzde 4 artırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki Erdoğan'ın G-20 zirvesi sonrası gazeteciyle olan diyaloğu güldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 13:27:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Taşdan, kamu kurumlarını denetledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]