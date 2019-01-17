Kaymakam Taşdan, Muhtarlarla Buluştu

MERSİN (İHA) – Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, muhtarlarla bir araya gelerek, yaşanan sel felaketi ile 'Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması' ve seçim sürecine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, muhtarlarla bir araya gelerek, yaşanan sel felaketi ile 'Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması' ve seçim sürecine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.



Bozyazı Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda Taşdan, önceki gece aşırı yağışlardan Sini Çayı'nın taştığını ve ilçenin bir bölümünde su baskınları meydana geldiğini belirterek, ilçe halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. "Tesellimiz o ki can kaybımız olmadı" diyen Taşdan, bazı işyerleri, evler, seralar ve yolların zarar gördüğünü söyledi. Zarar gören yerleri el birliğiyle toparlayıp ayağa kaldıracaklarını belirten Taşdan, "Orta çaplı bir afet yaşadık. Havanın açması, yağmurun kesilmesi ile sular da çekildi. Yoğun bir çalışma ile birlikte o izleri de silmeye çalışıyoruz. Sel afeti yaşandığı gece devlet Bozyazı'da ayaktaydı. Mersin genelinde de benzer görüntüler durumlar vardı. Buradan da şu dersi çıkarmamız lazım; derelerimizi ıslah etmeli, üzerine, yatağına, çevresine yapı yapmamalıyız. Yolların menfezlerini, köprülerini, geçişlerini su akışını rahatlatacak şekilde planlayıp yapmalıyız. Vatandaşlarımızın evlerini, işyerlerini bu tür afetleri düşünerek en azından birkaç basamak daha yükseltmesi gerektiğini önceki gün bir daha tecrübe ettik" dedi.



Afet gecesini iyi atlattıklarını vurgulayan Taşdan, zarar gören vatandaşlar için ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin altını çizdi.



"Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması'nı herkes cep telefonuna indirmeli"



İçişleri Bakanlığının uyuşturucu ile mücadele kapsamında geliştirdiği 'Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması'na yönelik bilgi veren Taşdan, "Muhtarlarımıza görevli arkadaşlarımız tanıtacak ve bu uygulamayı hep birlikte cep telefonumuza indireceğiz. Bu uygulama çok önemli. Ayrıca Yeşilay'ın kullandığı sigara ile ilgili 'Yeşil Dedektör' programı da sizlere tanıtılarak cep telefonlarınıza indirilmesine yardımcı olunacak. Devletimizin kendi geliştirdiği uygulama. Yetkililer olarak duyarlı olup, bunları telefonlarımıza indirelim" diye konuştu.



Taşdan, bu iki uygulamanın kurum müdürleri ve muhtarlar tarafından personele ve vatandaşlara tanıtılmasını da isteyerek, "Bunu ne kadar çok insan duyar indirir, haberdar olur ve kullanmaya katılırsa bu iki konuda toplum olarak mücadelede bir adım öne geçmiş oluruz" ifadelerini kullandı.



"İkametgahlara dikkat etmeliyiz"



Seçim sürecinde dikkat edilmesi gereken konulara da değinen Taşdan, muhtarlarla daha önce yapılan toplantılarda ikametgah ve nüfus hareketliliği ile ilgili uyarılarda bulunduğunu anımsattı. Taşdan, "Seçim sürecindeyiz. Önceki muhtarlar toplantımızda ikametgahlar ve nüfus hareketleri ile ilgili bir takım değerlendirmeler, uyarılar yapmıştık. Muhtarlarımızın bu konuda yine duyarlılıklarını devam ettirmelerini, nüfus idaremiz ve ilçe seçim kurulu ile istişareli olmalarını diliyoruz. Kamu kurumlarımız da Cumhurbaşkanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda çalışmalarını yürütecek. Bütün kamu kurum ve kuruluşları seçim sürecinde seçim işlerinin daha rahat, daha kolay, daha sağlıklı, ülkemizi iyi temsile yarayacak şekilde yapılabilmesi için görevli ve sorumlu. Bütün personelimizle araç ve gereçlerimizle imkanlarımızla seçim sürecinin sağlıklı geçmesi için herkes elinden geleni yasal çerçeve içinde, yasal sorumluluklar içerisinde yapmak durumunda. Bizler de yapıyoruz. Sizlerden de yapmanızı bekliyoruz" dedi. - MERSİN

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