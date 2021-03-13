Kaymakam tebdili kıyafet sokağa çıktı denetim yaptı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Gümüşova Kaymakamı Ferhat Özen, tebdili kıyafet ile sokağa çıkarak Korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

Korona virüs ile mücadele ülke genelinde devam ediyor. Dinamik Denetim Modelinin başlatıldığı uygulamalar kapsamında Düzce'nin Gümüşova ilçesinde de denetimler devam ediyor. Gümüşova Kaymakamı Ferhat Özen, tebdili kıyafet giyinerek kontrollü normalleşme kapsamında sokaklara çıktı. Tek tek esnafları denetleyen Kaymakam Özen, esnafların kararlara uyup uymadığını kontrol etti. Özen daha sonra ilçe protokolü ile birlikte tematik denetimlere çıkarak esnafın kurallara uymasından dolayı memnun olduğunu belirtti. - DÜZCE