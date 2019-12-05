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Kaymakam Teke okulları denetledi

6 saat önce

Malatya'nın Akçadağ İlçesi Kaymakamı Hulusi Teke, zaman zaman okulları denetleyerek bilgi alıyor.

Kaymakam Teke okulları denetledi, System.String[]

Malatya'nın Akçadağ İlçesi Kaymakamı Hulusi Teke, zaman zaman okulları denetleyerek bilgi alıyor.


Okul denetimleri kapsamında İlçe Kaymakamı Hulusi Teke, Ziya Gökalp Ortaokulu ve Başpınar Şehit Hava Üsteğmen Semih Desticioğlu İlkokulunu ziyaret etti. Okul denetimi ve ziyaret kapsamında okul müdüründen okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Teke, bilgi aldıktan sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.


Sınıf ziyaretinde öğrencilere sorular yönelten ve cevap alan Kaymakamı Hulusi Teke'nin, zaman zaman okulları denetleme çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi. - MALATYA

Başpınar, Akçadağ, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
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