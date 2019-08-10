Kaymakam Tekin'den bayram mesajı
1 saat önce
Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Hüseyin Tekin Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:00 Kaynak: AA
'in Midyat
İlçe Kaymakamı Hüseyin Tekin Kurban Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tekin mesajında, sevgi ve saygı bağlarıyla birlik ve beraberliğin en büyük güvencesi olan bayramının önemine yer verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Milli ve manevi değerlerimizden Kurban Bayramına ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Bayramlar, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihinin engin derinliklerinden gelen, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örnekleridir. Bayramın ülkemizin huzur, güven, birlik ve mutluluğuna, dostluk, kardeşlik, karşılıklı dayanışma, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının pekiştirmesine vesile olmasını dilerim."
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