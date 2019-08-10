Son Dakika Haberleri: Kaymakam Tekin'den bayram mesajı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Kaymakam Tekin'den bayram mesajı

1 saat önce

Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Hüseyin Tekin Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Tekin'den bayram mesajı, System.String[]
Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Hüseyin Tekin Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tekin mesajında, sevgi ve saygı bağlarıyla birlik ve beraberliğin en büyük güvencesi olan bayramının önemine yer verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Milli ve manevi değerlerimizden Kurban Bayramına ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Bayramlar, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihinin engin derinliklerinden gelen, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örnekleridir. Bayramın ülkemizin huzur, güven, birlik ve mutluluğuna, dostluk, kardeşlik, karşılıklı dayanışma, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının pekiştirmesine vesile olmasını dilerim."
Kurban Bayramı, Midyat, Mardin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı Mesajı
Son dakika! Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 12:16:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Tekin'den bayram mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]