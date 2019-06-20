Son Dakika Haberleri: Kaymakam Tekin, muhtarlarla bir araya geldi
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Kaymakam Tekin, muhtarlarla bir araya geldi

1 saat önce

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Tekin, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]
Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Tekin, Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı şekilde ulaştırılması için muhtarlarla yakın işbirliği içerisinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

İlçe merkezi ve mahallelerdeki sorunları çözüp eksikleri gidermek için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Tekin, yerel yönetimlerin ilk basamağı muhtarların vatandaşı kucaklamalarını istedi.

Tekin, şöyle konuştu:
"Benim gönlümde geçen samimi bir şekilde işlerin yürümesidir. Kaymakamlık olarak bizim sizlerden hiçbir talebimiz olmaz. Tek talebimiz, tek talimatımız şu vatandaşı kucaklaşmamızdır. Büyük bir yönetici olmak istiyorsanız adaletli ve kucaklayıcı olun. Kendi köyünüzde, mahallenizde fitneyi yaymak isteyenlere prim vermeyin."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:32 Kaynak: AA
Devlet Hastanesi, Midyat, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı çiftin yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı TRT eski başspikeri Şener Mete, Şebnem Bursalı'ya sert tepki gösterdi! Gümüşhane'de 2 kilogram ağırlığında mantar bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 10:33:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Tekin, muhtarlarla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]