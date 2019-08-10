Son Dakika Haberleri: Kaymakam Temel Ayca'dan bayram mesaji
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Kaymakam Temel Ayca'dan bayram mesaji

14 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Kurban bayram dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Temel Ayca'dan bayram mesaji, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Kurban bayram dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Kurban bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, "Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam alemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - HAKKARİ
Hakkari, Çukurca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:13 Kaynak: İHA
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