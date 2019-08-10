Kaymakam Temel Ayca'dan bayram mesaji
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Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Kurban bayram dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Kurban bayram dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:13 Kaynak: İHA
Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Kurban bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, "Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam alemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - HAKKARİ
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