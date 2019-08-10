Kaymakam Temel Ayca'dan bayram mesaji

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Kurban bayram dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Kurban bayram dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Kurban bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, "Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam alemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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