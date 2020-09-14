Kaymakam Temel Ayca'dan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Kaymakam Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ile gerçekleştirdiği ziyarette, okulun atölyelerinde incelemede bulunarak okul müdürü Nuri Caner'den sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Caner, okullarında 2 EBA destek merkezi laboratuvar oluşturduklarını belirterek, "Geleceğim için Teknoloji üretiyorum" adlı projeleri hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Ayca, daha sonra mobilya ve iç mekan tasarım ve metal teknolojisi alanında üretim yapılan atölyede incelemede bulunarak maske ve önlük takıp kaynak yaptı.

Ayca, okuldaki atölyelerde okul sıraları ve masalarının yapıldığını, ayrıca öğretmenler için öğretmen dolapları da yapılarak talep edilen okullara gönderildiğini söyledi.

İlçedeki okullara ziyaretlerinin süreceğini kaydeden Ayca, yeni Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi binası ile atölyelerinin henüz tamamlanmadığını ve tam olarak taşınma işinin tamamlanmasının akabinde yeni okul binası ile atölyelere de ziyarette bulunacağını aktardı.