Kaymakam Temel Ayca'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Geçen hafta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca'nın karantina süresinin dolmasına yakın yaptırdığı testi yeniden pozitif çıktı.
Karantinada bulunan Kaymakam Temel Ayca, karantina sürecinin dolmasına yakın yeniden test yaptırdı.
Ayca, Kovid-19 testinin yeniden pozitif çıktığını belirterek, sağlığının iyi olduğunu ve tekrardan karantina sürecine girdiğini kaydetti.
- Kaynak: AA
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