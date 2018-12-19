Kaymakam Tengir, Dokuma Kursunu Ziyaret Etti
2 saat önce
Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, Tamzara dokuması kursunu ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi.
Şebinkarahisar
Kaymakamı Taner Tengir, Tamzara dokuması kursunu ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi.
Tamzara Mahallesindeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ilçede kadın istihdamı ve asırlık dokumayı canlandırmaya yönelik açılan kursta incelemelerde bulunan Tengir, Mahalle Muhtarı Fazıl Doku ve kurs öğretmeni Esra Hasarı'dan bilgi aldı.
Kurs öğretmeni Esra Hasarı, Kaymakam Tengir'e kurs hakkında bilgi vererek Tamzara dokuması ile yapılan atkı ve mendil hediye etti.
Kursiyerlerle sohbet eden Kaymakam Tengir, mahalledeki kadınlara istihdam sağlayan Tamzara Dokuması kursuna gereken desteği vererek asırlık dokuma sanatını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:40 Kaynak: AA
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