Kaymakam Tengir'in Yeni Yıl Ziyaretleri

Şebinkarahisar
Kaymakamı Taner Tengir, yılbaşı gecesi görev başında olan kamu görevlilerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı.
Kaymakam Tengir, Belediye Başkanı Şahin
Yılancı ile hastane, ilçe emniyet, itfaiye müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti.
Görevlilerle sohbet eden Tengir, ziyaret ettiği hastaların da yeni yılını kutladı.
Tengir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi nöbette olan kamu personelini yalnız bırakmak istemediklerini belirterek,"Yeni yılın ilk dakikalarında Belediye Başkanımız Şahin Yılancı
ile birlikte gece gündüz demeden görevi başındaki kamu personelimizi ziyaret ederek, onlara moral vermek istedik. Onlar bizim görünmez kahramanlarımız." diye konuştu.