Son Dakika Haberleri: Kaymakam Tengir'in Yeni Yıl Ziyaretleri

Kaymakam Tengir'in Yeni Yıl Ziyaretleri

1 saat önce

Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, yılbaşı gecesi görev başında olan kamu görevlilerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

Kaymakam Tengir'in Yeni Yıl Ziyaretleri, System.String[]
Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, yılbaşı gecesi görev başında olan kamu görevlilerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı.


Kaymakam Tengir, Belediye Başkanı Şahin Yılancı ile hastane, ilçe emniyet, itfaiye müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Görevlilerle sohbet eden Tengir, ziyaret ettiği hastaların da yeni yılını kutladı.

Tengir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi nöbette olan kamu personelini yalnız bırakmak istemediklerini belirterek,"Yeni yılın ilk dakikalarında Belediye Başkanımız Şahin Yılancı ile birlikte gece gündüz demeden görevi başındaki kamu personelimizi ziyaret ederek, onlara moral vermek istedik. Onlar bizim görünmez kahramanlarımız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:54 Kaynak: AA

Şahin Yılancı, Şebinkarahisar, Güncel
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