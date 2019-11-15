Son Dakika Haberleri: Kaymakam Teymur öğrencilerin doğum gününü kutladı
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Kaymakam Teymur öğrencilerin doğum gününü kutladı

6 saat önce

Keles Kaymakamı Kübra Teymur, yatılı bölge ortaokulundaki öğrencilerin doğum gününü kutladı.

Kaymakam Teymur öğrencilerin doğum gününü kutladı, System.String[]

Keles Kaymakamı Kübra Teymur, yatılı bölge ortaokulundaki öğrencilerin doğum gününü kutladı.

Teymur, Davut Zeki Akpınar Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kasım ayında doğan öğrenciler için düzenlenen doğum günü kutlamasına katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Teymur, onlara hediyeler verdi.

Teymur, okulda her ay, o ay içinde doğan öğrenciler için doğum günü kutlaması yapıldığını belirterek, "Doğum günlerini evlerinden uzakta geçiren çocuklarımız için böyle bir kutlama yapılması geleceğimiz olan gençlere verdiğimiz değerin örneğidir." dedi

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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