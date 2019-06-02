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Kaymakam Tezcan trafik uygulamasına katıldı

31 dakika önce

Saray Kaymakamı Adnan Tezcan, bayram öncesi trafik denetimi yapan ekiplere eşlik ederek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı, broşür dağıttı.

Kaymakam Tezcan trafik uygulamasına katıldı, System.String[]
Saray Kaymakamı Adnan Tezcan, bayram öncesi trafik denetimi yapan ekiplere eşlik ederek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı, broşür dağıttı.

Hem trafik polisi hem de jandarma trafik ekiplerinin denetimlerine eşlik eden ve özellikle emniyet kemeri ve yaya geçiş üstünlüğü konusu üzerinde önemle duran Kaymakam Tezcan sürücülerin bayramlarını da kutladı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mezbaha mevkii girişinde, daha sonra da jandarma trafik timleri ile birlikte Güngörmez Mahallesi, Kambursöğüt mevkiinde uygulama yapan Kaymakam Tezcan, sürücü ve yolcularla sohbet ederek, trafik ekiplerince hazırlanan broşürlerden dağıttı. Kaymakam Tezcan'a İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emrah Kaya ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Oğuz Günhan da eşlik etti.

Sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve bayram süresince dikkatli olmaları konusunda uyaran Kaymakam Tezcan, "'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi ve bayram tedbirleri kapsamında ilçemizde gerekli trafik güvenlik tedbirlerini jandarma ve polis ekiplerimizle birlikte alıyoruz. Yola çıkan vatandaşlarımızın öncelikli uyarılması, kazaların en aza indirilmesi amacıyla böyle bir uygulama başlattık. Bu denetimlerle sürücülerin trafik kurallarına riayet edip etmediği kontrol ediliyor. Bayram tatili süresince trafik tedbirlerinin yerinde denetlenmesi ve yaşanabilecek sıkıntılara anında müdahale edilebilmesi amacıyla özellikle kazaların yoğun olduğu yerlerde yetkililerimiz yerinde incelemelerde bulunarak denetimler gerçekleştirecek. Sürücülerin kural ihlali yapmamaları, sürücü ve yolcuları seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda uyaracaklar. Ayrıca çocuklara dağıtılan karne ile çocuklar ebeveynlerine notlar veriyor. Sonra bu notları emniyetin sosyal medya hesabına yüklüyorlar. En çok beğeni alan 100 çocuk, 100 bisikletle ödüllendirilecek. Öncelikle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyor ve bayramı acıya ve hüzne dönüştürmemeleri için tekrar trafik kurallarına uymaya davet ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
Adnan Tezcan, Jandarma, Saray, 3. Sayfa
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