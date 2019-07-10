Son Dakika Haberleri: Kaymakam Topaloğlu'nun şehit ailesini ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Topaloğlu'nun şehit ailesini ziyareti

34 dakika önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, İlçe Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, Hakkari Yüksekova'da 1991'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen İsa Doğan'ın Doğanlar köyünde yaşayan ailesini tarlada çalıştıkları sırada ziyaret etti.

Kaymakam Topaloğlu'nun şehit ailesini ziyareti, System.String[]
Yüksekova, Afyon, Güncel
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, İlçe Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, Hakkari Yüksekova'da 1991'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen İsa Doğan'ın Doğanlar köyünde yaşayan ailesini tarlada çalıştıkları sırada ziyaret etti.

Kaymakam Topaloğlu'nu, hiç ummadıkları bir anda karşılarında gören Doğan ailesi oldukça şaşırdı.
Kaymakam Mehmet Miraç Topaloğlu'nun sürpriz ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan ailesi Kaymakam Mehmet Mirac Topaloğlu na teşekkür etti.
Doğan ailesiyle bir süre görüşen Topaloğlu, ailenin bir isteklerinin olup olmadığını sorarak "Talepleriniz bizim için emirdir. Kapımız da gönlümüzde her zaman şehit ailelerine açık. Bize düşen şehidin ailesinin, yakınlarının yanında olmaktır. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Devletimiz ve milletimiz tüm şehitlerimize her zaman minnettardır ve dahi emanetleri namusumuzdur " dedi.

Kaymakam Mehmet Mirac Toplaoğlu'na ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sercan Polat eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Ali Babacan'a çağrı! Türk yumurtası Afrika yolcusu Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 12:53:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Topaloğlu'nun şehit ailesini ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]