Son Dakika Haberleri: Kaymakam Tortop'a Ziyaretler

Kaymakam Tortop'a Ziyaretler

27 dakika önce

Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belde Belediye Başkanı Eşref Ünsal, Kaymakam Eflatun Can Tortop'u makamında ziyaret etti.

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Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belde Belediye Başkanı Eşref Ünsal, Kaymakam Eflatun Can Tortop'u makamında ziyaret etti.




Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Ak Parti'den yeniden Akharım Belediye Başkanı seçilen Eşref Ünsal, Beldede yürütülen ve yürütülecek çalışmalar hakkında Kaymakam Tortop'a bilgi verdi.




İlçe Kaymakam Eflatun Can Tortop, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtirken, birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını ifade etti.


Akharım Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Eşref Ünsal'a başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:54 Kaynak: AA
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