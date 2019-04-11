Kaymakam Tortop'a Ziyaretler
27 dakika önce
Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belde Belediye Başkanı Eşref Ünsal, Kaymakam Eflatun Can Tortop'u makamında ziyaret etti.
Sandıklı
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:54 Kaynak: AA
ilçesine bağlı Akharım
Belde Belediye Başkanı Eşref Ünsal
, Kaymakam Eflatun Can Tortop
'u makamında ziyaret etti.
Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Ak Parti'den yeniden Akharım Belediye Başkanı seçilen Eşref Ünsal, Beldede yürütülen ve yürütülecek çalışmalar hakkında Kaymakam Tortop'a bilgi verdi.
İlçe Kaymakam Eflatun Can Tortop, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtirken, birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını ifade etti.
Akharım Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Eşref Ünsal'a başarılar diledi.
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