Kaymakam Tortop'dan 'Aile Yılı' ziyaretleri - Son Dakika

Kaymakam Tortop'dan 'Aile Yılı' ziyaretleri
01.03.2021 14:31
2021 Afyonkarahisar Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Eşi Reyhan Tortop, 1997 yılında Hakkari de şehit olan Kazım Çetin 'in babası Mustafa Çetin, gazi İbrahim Sayın ve emekli Okul Müdürü Mustafa İnce'yi evlerinde ziyaret etti.
2021 Afyonkarahisar Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Eşi Reyhan Tortop, 1997 yılında Hakkari de şehit olan Kazım Çetin 'in babası Mustafa Çetin, gazi İbrahim Sayın ve emekli Okul Müdürü Mustafa İnce'yi evlerinde ziyaret etti.
Kaymakam Tortop'a gerçekleştirdiği ziyaretinde eşi Rehhan Ertop'ta eşlik etti. Ziyaretlerinde ardından bir açıklama yapan Kaymakam Tortop, "Afyonkarahisar Valiliğimiz tarafından ilan edilen 2021 Aile Yılı Projesi kapsamında, aile değerlerinin yeniden canlandırılması ve farkındalık oluşturulması adına ilçemizde mahallelerimizde ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretlerinde bizle güler güzle karşılayan tüm ailelerimize sağlık ve huzurlu ömürler diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR
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