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Kaymakam Tortop'dan köy ziyaretleri

1 saat önce

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleri ile birlikte Akin, Selçik ve Dutağaç köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Tortop'dan köy ziyaretleri, System.String[]

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleri ile birlikte Akin, Selçik ve Dutağaç köylerini ziyaret etti.


İlk olarak Akin köyünü ziyaret eden heyet, yapımı tamamlanmak üzere olan patates depolarını inceledi.

Köy meydanında vatandaşlar ile bir araya gelen Kaymakam Tortop, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Selçik ve Dutağaç köylerini ziyaret eden heyet Selçik köyünde bulunan Sarı Dede Türbesini ve Sarı Dede Cemevini ziyaret etti.


Ziyarette muharrem ayının hayırlar getirmesini dileyen Kaymakam Tortop, köyleri birlik encümenleri ile birlikte ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinlediklerini söyledi.

Tortop, "Bunun yanında yapımı devam eden çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında da fikir alış verişinde bulunmaya gayret gösteriyoruz. Köy ziyaretlerimiz devam edecektir. İçinde bulunduğumuz Muharrem ayının vatanımız, milletimize barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Köy ziyaretlerine Tortop ve birlik encümenlerinin yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, Özel İdare Müdürü Halil Arslan ve İl Genel Meclis Üyeleri ahmet Mahmut Saylık ve Mevlüt Özaydın eşlik etti.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Eflatun Can TORTOP, Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:34 Kaynak: AA
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