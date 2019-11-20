Kaymakam Tortop'dan köy ziyaretleri

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, köy ziyaretlerine devam ediyor.



Tortop ve beraberinde İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen üyeleri Ahmet Mahmut Saylık ve Mevlüt Özaydın ile birlikte Ekinhisar ve Yolkonak köylerini ziyaret etti.

Tortop, yaptığı ziyaretler sırasında, vatandaşlar ile sohbet ederek taleplerini, isteklerini dinleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Yapılan hizmetler ve iş programına alınan faaliyetler hakkında da vatandaşlara bilgiler verildiğini kaydeden Tortop, Yolkonak köyünde vatandaşların ortak kullanım amacıyla yapımı devam eden köy fırınında da incelemeler yaptı.

Köylerde vatandaşlar ve muhtarlar ile sağlıklı iletişim kurulduğunu ifade eden Tortop, kurulan iletişim ile sorunların kısa sürede çözüme kavuştuğunun altını çizdi.

Köylere hizmet götürürken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini anımsatan Tortop, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için bütün kamu çalışanları olarak çalışıyoruz. Köy gezilerimizi sürdürerek, bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz köylerde sıcak ve samimi tavırlar sergileyerek bizleri konuk eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."