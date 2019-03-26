Kaymakam Tortop Engelli Öğrencileri Ziyaret Etti
1 saat önce
Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Özçınar Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'ndeki engelli öğrencileri ziyaret etti.
Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Özçınar Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'ndeki engelli öğrencileri ziyaret etti.
Öğrencilerle ilgilenen Kaymakam Tortop, bir süre engelli öğrencilerin çalışmalarını izledi ve onlara çeşitli hediyeler verdi.
Okul idarecilerinden bilgi alan Kaymakam Tortop, ilçe bazında hiçbir ayrım yapmadan tüm öğrencilere, tüm çocuklara eşit bir eğitim imkanı sunmak için her türlü çalışmanın yapıldığını söyledi.
Ziyarete Kaymakam Eflatun Can Tortop'un eşi Reyhan Tortop ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:17 Kaynak: AA
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