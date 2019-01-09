Son Dakika Haberleri: Kaymakam Tortop, Huzurevini Ziyaret Etti

Kaymakam Tortop, Huzurevini Ziyaret Etti

45 dakika önce

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ile eşi Reyhan Tortop, Hüseyin Develi Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Kaymakam Tortop, Huzurevini Ziyaret Etti, System.String[]
Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ile eşi Reyhan Tortop, Hüseyin Develi Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.


Huzurevi Müdürü Hüsrev Bayar'dan bilgiler alan Tortop, her fırsatta huzur evini ziyaret edeceğini, yaşlıların her zaman yanlarında olacağını belirtti.

Ziyarette yaşlıların güzel dilek, temenni ve hayır dualarını alan Tortop, yaptığı konuşmada, "Bu günümüzü borçlu olduğumuz büyüklerimize toplum olarak verdiğimiz değerin artmasını, çevremizde ve bu tür yerlerde kalan büyüklerimize her konuda destek olmamız gerektiğini biliyoruz. Yaşlılarımızın dile getirdiği her türlü talebin ivedilikle değerlendirileceğinin bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Huzurevi sakinleri ile sohbet eden Kaymakam Tortop, yaşlıların istek ve taleplerini dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:56 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Köyde 3 Asırdır Dededen Toruna Kaz Yetiştiriciliği Yapılıyor Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Tazminatlar İçin CHP'li Vekiller Aralarında 5'er Bin TL Toplayacak İzmir'de Kadınları Muayene Eden Doktorun Çektiği Görüntüler, Rus Sitesinde Yayınlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 14:41:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Tortop, Huzurevini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]