Kaymakam Tortop, Huzurevini Ziyaret Etti

Sandıklı
Kaymakamı Eflatun Can Tortop
ile eşi Reyhan Tortop, Hüseyin Develi
Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.
Huzurevi Müdürü Hüsrev Bayar'dan bilgiler alan Tortop, her fırsatta huzur evini ziyaret edeceğini, yaşlıların her zaman yanlarında olacağını belirtti.
Ziyarette yaşlıların güzel dilek, temenni ve hayır dualarını alan Tortop, yaptığı konuşmada, "Bu günümüzü borçlu olduğumuz büyüklerimize toplum olarak verdiğimiz değerin artmasını, çevremizde ve bu tür yerlerde kalan büyüklerimize her konuda destek olmamız gerektiğini biliyoruz. Yaşlılarımızın dile getirdiği her türlü talebin ivedilikle değerlendirileceğinin bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.
Daha sonra Huzurevi sakinleri ile sohbet eden Kaymakam Tortop, yaşlıların istek ve taleplerini dinledi.