Kaymakam Tortop Kadın Esnafları Ziyaret Etti

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, bedesten çarşısındaki kadın esnafları ziyaret etti.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, bedesten çarşısındaki kadın esnafları ziyaret etti.



"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle bedesten çarşısındaki kadın esnafları da ziyaret eden Tortop, kadın esnafları kadınlar gününü tebrik ederek karanfil dağıttı.



Tortop ziyaretinde, "Çalışan kadınlar hem zamanlarını iyi değerlendiriyor, hem de ev ekonomilerine büyük katkı sağlıyor." dedi.



Ayrıca ilçedeki kamu kurumlarında görev yapan kadınları da ziyaret eden Tortop, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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