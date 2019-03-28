Son Dakika Haberleri: Kaymakam Tortop'un Kurum Ziyaretleri

Kaymakam Tortop'un Kurum Ziyaretleri

12 dakika önce

Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçede bulunan kurumların ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Tortop'un Kurum Ziyaretleri, System.String[]
Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçede bulunan kurumların ziyaretlerine devam ediyor.


Daha önce İlçe Spor Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Askerlik Şubesi Başkanlığı ziyaret eden Kaymakam Tortop, son olarak, ilçedeki kapalı spor salonunu gezdi, yapımı kısa bir süre önce tamamlanan Gençlik Merkezi bünyesinde yapılan faaliyet ve çalışmaları inceledi.

Kaymakam Eflatun Can Tortop'un ziyaretinde kurum amirlerinden kurumun genel yapısı, personel durumu, yürütülen iş ve işlemler hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:55 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu 24 Haziran'ı Bilen Şirketten Son Yerel Seçim Anketi Geldi! Ankara ve İstanbul'da Yarış Kafa Kafaya Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:07:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Tortop'un Kurum Ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]