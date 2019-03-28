Kaymakam Tortop'un Kurum Ziyaretleri

Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçede bulunan kurumların ziyaretlerine devam ediyor.

Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçede bulunan kurumların ziyaretlerine devam ediyor.





Daha önce İlçe Spor Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Askerlik Şubesi Başkanlığı ziyaret eden Kaymakam Tortop, son olarak, ilçedeki kapalı spor salonunu gezdi, yapımı kısa bir süre önce tamamlanan Gençlik Merkezi bünyesinde yapılan faaliyet ve çalışmaları inceledi.



Kaymakam Eflatun Can Tortop'un ziyaretinde kurum amirlerinden kurumun genel yapısı, personel durumu, yürütülen iş ve işlemler hakkında bilgi aldı.

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