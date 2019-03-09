Son Dakika Haberleri: Kaymakam Tortop'un Ziyaretleri

Kaymakam Tortop'un Ziyaretleri

54 dakika önce

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, beraberinde eşi Reyhan Tortop'la 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gönüllü Hanımlar Derneği'ni ziyaret etti.

Kaymakam Tortop'un Ziyaretleri, System.String[]
Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, beraberinde eşi Reyhan Tortop'la 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gönüllü Hanımlar Derneği'ni ziyaret etti.




Dernek Başkanı Fulya Bolcal ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Kaymakam Eflatun Can Tortop, dernek üyelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.

Derneğin faaliyetleri hakkında Kaymakam Tortop'a detaylı bilgi veren Başkan Fulya Bolcal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Kadının insanın, doğanın, yaşamın yarısıdır olduğunu belirten Eflatun Can Tortop, "Kadın insanın, doğanın, yaşamın yarısıdır, terazinin bir kefesidir. Kadın olmazsa hayatın dengesi kurulamaz. Dünyanın yarısı kadınken, hayatın iki büyük ortağından biri kadınken, gelin görün ki günümüz kadını, diğer ortağı tarafından hep küçük ortak muameleleri görüyor.

Bu duygularla özverinin, saygının, asaletin kaynağı olan başta şehit ve gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Anne ve babaların, kız çocuklarımızın eğitimine gereken önemi vermelerini diliyorum. " dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:10 Kaynak: AA

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