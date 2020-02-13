Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl, Halk Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl, Halk Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundular - Son Dakika

Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl, Halk Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundular

7 saat önce

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile birlikte İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursları ziyaret ederek, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kök'den çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl, Halk Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundular, System.String[]

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile birlikte İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursları ziyaret ederek, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kök'den çalışmalar hakkında bilgi aldılar.


Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurs yerlerini gezerek çalışmalar ile ilgili bilgi alan Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl, meslek edindirme konusunda gereken desteği verdiklerini, bundan sonrada destek vermeye devam edeceklerini söylediler.


Kurs yerlerini gezerek kursiyerlerin sorun ve isteklerini dinleyen Kaymakamı Eflatun Can Tortop, bir süre kursiyerlerin yapmış oldukları çalışmaları yakından inceledi. - AFYONKARAHİSAR

Eflatun Can TORTOP, Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:28 Kaynak: İHA
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