Kaymakam trafik denetimine katıldı - Son Dakika

Kaymakam trafik denetimine katıldı

04.01.2021 10:14
Kaymakam trafik denetimine katıldı, System.String[]

Aslanapa Kaymakamı Şerif Gülyar, Kütahya-Gediz yolu güzergahında radarla hız denetimi yapan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerini ziyaret etti.

Aslanapa Kaymakamı Şerif Gülyar, Kütahya- Gediz yolu güzergahında radarla hız denetimi yapan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerini ziyaret etti.

Görevli personele kolaylıklar dileyen Kaymakam Gülyer, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulunduk. Ayrıca Korona virüs salgını konusunda bilgilendirmede bulunduk. Vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaymakam trafik denetimine katıldı
Kaymakam trafik denetimine katıldı
Kaymakam trafik denetimine katıldı

Hisarcık, Aslanapa, Kütahya, Gediz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaymakam trafik denetimine katıldı - Son Dakika


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