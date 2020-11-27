Kaymakam Tugay Yaylımlı köyünde halk toplantısı düzenledi - Son Dakika

Kaymakam Tugay Yaylımlı köyünde halk toplantısı düzenledi

27.11.2020 13:54
Kaymakam Tugay Yaylımlı köyünde halk toplantısı düzenledi, System.String[]

Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Muhammet Tugay, Yaylımlı köyünde halk toplantısı düzenledi.

Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Muhammet Tugay, Yaylımlı köyünde halk toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla Tut Kaymakamlığı tarafından her ay bir mahalle veya köyde halk toplantısı düzenliyor. Tut Kaymakamı Muhammet Turgay, beraberinde birim müdürleriyle birlikte Yaylımlı köyündeki kamu hizmetleri ve halkın beklentileriyle ilgili toplantı yaptı.

Pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilen toplantıya katılan vatandaşlar talep ve isteklerini ve kamudan beklentilerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaymakam Tugay Yaylımlı köyünde halk toplantısı düzenledi
Kaymakam Tugay Yaylımlı köyünde halk toplantısı düzenledi

Adıyaman, Tut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Tugay Yaylımlı köyünde halk toplantısı düzenledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi Otomobilleri ateşe veren kundakçının pantolonu alev aldı! O anlar kamerada Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Belirti göstermeyen korona vakalarının da açıklanmasıyla İstanbul trafik yoğunluğunda azalma görüldü Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı         
12:46
40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum         
12:34
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti         
11:35
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı         
11:06
Köy halkının yokluğunu fırsat bilen sapık, 8 çocuğu istismar edip cinsel organlarının fotoğrafını çekti Köy halkının yokluğunu fırsat bilen sapık, 8 çocuğu istismar edip cinsel organlarının fotoğrafını çekti         
10:49
Taksim'de taciz ettiği kadın, Taksim'de taciz ettiği kadın, "Uğraşmak istemiyorum" deyince sanık tahliye edildi         
10:43
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 14:03:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Tugay Yaylımlı köyünde halk toplantısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei