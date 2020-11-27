Kaymakam Tugay Yaylımlı köyünde halk toplantısı düzenledi - Son Dakika

Kaymakam Tugay Yaylımlı köyünde halk toplantısı düzenledi
27.11.2020 13:54
Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Muhammet Tugay, Yaylımlı köyünde halk toplantısı düzenledi.
Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Muhammet Tugay, Yaylımlı köyünde halk toplantısı düzenledi.
İçişleri Bakanlığının talimatıyla Tut Kaymakamlığı tarafından her ay bir mahalle veya köyde halk toplantısı düzenliyor. Tut Kaymakamı Muhammet Turgay, beraberinde birim müdürleriyle birlikte Yaylımlı köyündeki kamu hizmetleri ve halkın beklentileriyle ilgili toplantı yaptı.
Pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilen toplantıya katılan vatandaşlar talep ve isteklerini ve kamudan beklentilerini dile getirdi. - ADIYAMAN
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