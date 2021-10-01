Kaymakam Tunç, Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.
Merkezdeki sınıfları gezerek ilgililerden bilgi alan Tunç, yürütülen çalışmaları inceledi.
Kursiyerlerle görüşen Tunç, merkezde verilen eğitimlerle kadınların sosyal hayata kazandırıldığını söyledi.
Tunç, kadınların aldığı eğitimler sonucunda devletin sağlamış olduğu desteklerle kendi işlerini kurduklarını belirtti.
Kaynak: AA
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