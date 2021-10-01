Kaymakam Tunç, Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Tunç, kadınların aldığı eğitimler sonucunda devletin sağlamış olduğu desteklerle kendi işlerini kurduklarını belirtti.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç , Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

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