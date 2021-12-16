Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Tunç, Orhan Doğan ve Yafes caddelerinde esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Esnafa hayırlı kazanç dileyen Kaymakam Tunç, vatandaşlarla da görüştü.

Tunç, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine işaret ederek, "Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi, esnaf ve vatandaşımızla daha yeşil ve temiz bir geleceğe taşıyacağız." dedi.