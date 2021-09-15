Kaymakam Tunç, görüntü kirliliğine neden olan elektrik direklerinin kaldırılmasını istedi - Son Dakika

Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, görüntü kirliliğine neden olan elektrik direklerinin kaldırılmasını istedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Dağkapı Mahallesi ile Yafes Köprüsünde yaptığı incelemelerde, cadde ve sokaklarda oluşan kum, çakıl taşlar ve molozların bir an önce kaldırılıp, cadde ve sokakların vatandaşlar için tertemiz bir hale getirilmesi talimatı verdi.

DEDAŞ'ın mahallelerde başlattığı yeraltı çalışmaları sonucu deforme olan cadde ve sokaklarda biran önce kilit parke döşeme çalışmalarının başlatılması talimatı veren Tunç, DEDAŞ saha çalışanları ile kontrol mühendislerine cadde ve sokaklarda bulunan direklerin de kaldırılmasını istedi.