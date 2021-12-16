Üye Girişi
Kaymakam Tunç'tan kan bağışına destek - Son Dakika

Kaymakam Tunç'tan kan bağışına destek

16.12.2021 13:38
Kaymakam Tunç'tan kan bağışına destek

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, kan bağışında bulundu.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, kan bağışında bulundu.

Kaymakamlık binasında önünde kurulan Kızılay Kan Merkezinde gerekli sağlık kontrollerinin yapılması ve karşılıklı bilgilendirmelerin ardından kan bağışında bulunan Kaymakam Tunç, sağlıklı insanların 3 ay aralıklarla kan verebileceğini söyledi.

Kan vermenin hayat kurtaracağını dile getiren Tunç, "Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da kan bağışı önemlidir. Herkesin bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Tunç, vatandaşların 31 Aralık'a kadar Kızılay Kan Merkezinde kan bağışında bulunabileceklerini bildirdi.

Kaymakamlık, Mehmet Tunç, Kan Bağışı, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaymakam Tunç'tan kan bağışına destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:35 Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer
13:32 İstanbul'daki yağışlar barajarı ne kadar etkiledi? İşte doluluk oranları
13:08 Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!
12:55 Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda
12:52 Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı
12:43 Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu
12:37 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek
12:28 Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
12:10 Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!
Bilim Kurulu üyesinden Omicron varyantını anlattı: Türkiye'de kırmızı alarm söz konusu değil Bilim Kurulu üyesinden Omicron varyantını anlattı: Türkiye'de kırmızı alarm söz konusu değil         
13:39
İstanbul'daki yağışlar barajarı ne kadar etkiledi? İşte doluluk oranları İstanbul'daki yağışlar barajarı ne kadar etkiledi? İşte doluluk oranları         
13:33
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu         
11:47
Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin         
11:23
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
Yaşlı kadının feci sonu! Yabancı uyruklu bakıcısı, tuvalette kanlar içinde yatarken buldu Yaşlı kadının feci sonu! Yabancı uyruklu bakıcısı, tuvalette kanlar içinde yatarken buldu         
10:44
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 13:43:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kaymakam Tunç'tan kan bağışına destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement