Kaymakam Tunç, yapımı tamamlanan Şencerşah Camisini inceledi - Son Dakika

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Şah Mahallesinde yapımı tamamlanan Şencerşah Camisini inceledi.

Kaymakam Tunç, İlçe Müftüsü Süleyman Baran ve Şah Mahallesi Muhtarı Hacı Bayram ile hayırsever vatandaşların katkılarıyla yapılan Şencerşah Camisini gezdi.

Cami ile ilgili İlçe Müftüsü Baran ve cami görevlilerinden bilgi alan Tunç, caminin yapımında emeği geçen hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

Şah Mahallesinde 700 metrekare alan üzerinde kurulan 3 katlı caminin içerisinde erkek ve kadın taziye evinin yanı sıra, erkek ve kız Kuran kursları da bulunuyor.

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