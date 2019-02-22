Kaymakam Tuncer'den Kan Bağışı

Hamur Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, ilçedeki kan bağışı kampanyasına katıldı.

Hamur Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, ilçedeki kan bağışı kampanyasına katıldı.



Türk Kızılayı tarafından Hamur ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılan Tuncer, kan bağışında bulundu.



Yoğun bir katılımın gerçekleştiği kan bağışı kampanyasıyla ilgili personelden bilgi alan Tuncer, yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine değindi.



Kendisinin de düzenli kan bağışçısı olduğunu belirten Tuncer, "Kanın tek kaynağı insan. Bu hayati sıvının başka bir muadili yok. Bu yüzden kan bağışlamak hayat kurtarmakla eş değerdir. Hiç tanımadığınız insanlara kan bağışlayarak derman olabilir, hatta kan bağışlayarak kendi sağlığınızı da koruyabilirsiniz." diye konuştu.



Tuncer, insanların sağlıklı yaşam için kan bağışında bulunması gerektiğine dikkati çekti.



Kampanyaya Kaymakam Ömer Faruk Tuncer'in eşi Çiğdem Tuncer, kurum amirleri, memur ve vatandaşlar da kan vererek destek oldu.

Son Dakika » Sağlık » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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