Kaymakam Tuncer'den Okul Ziyaretleri

Hamur
Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, köy okullarında ziyaretlerine devam ediyor.
Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç ile Yukarı Gözlüce
İlk ve Orta Okulunu ziyaret eden Tuncer, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Okul ve eğitim durumu hakkında bilgi alıp sorunları dinleyen Tuncer, daha sonra sınıfları gezdi.
Öğrencilerle sohbet eden Tuncer, yaptığı açıklamada, okulları bundan sonra daha çok ziyaret edip incelemelerde bulunacağını söyledi.
Tuncer, "Elimizden geldiğince tüm öğretmen ve öğrencilerimize daha güzel bir eğitim ortamı sağlamak için çalışacağız. Her zaman onların yanındayız. Yeter ki onlar okusun, çalışsın, okuma istekleri olsun." diye konuştu.